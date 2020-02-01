الأمن السودانى يحتجز لاعبي الأهلي في ملعب الجوهرة.. اِعرف السبب

تأهل فريق الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال افريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات .





وشهدت المباراة حادثا دراميا بعد اقتحام أحد من الجماهير الهلال السوداني فى الدقيقة 73 ارض الملعب وتدخل الامن علي الفور للقبض علي الجماهير ، واوقف حكم اللقاء المباراة بعد الاقتحام .





وقام الأمن بفرض كردون امني حول لاعبي الاهلي داخل الملعب .





واستأنف حكم المباراة لقاء الأهلي والهلال عقب توقفها بسبب اقتحام الجمهور أرض الملعب وتدخل الأمن لحل الأزمة .



