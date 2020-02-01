مواجهات نارية .. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد الصعود إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا





وحجز الأهلي بطاقته بالتعادل خارج ميدانه مع الهلال السوداني بهدف لمثله، ليصبح رصيد الأهلي 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي الذي تأهل في المركز الأول برصيد 12 نقطة.





فيما تأهل الزمالك أيضًا إلى الدور المقبل برصيد 9 نقاط، بعد فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.





وينتظر الأهلي والزمالك مواجهات نارية في الأدوار الإقصائية المقبل، قبل القرعة التي ستقام الأربعاء المقبل لتحدد منافسي قطبي الكرة المصرية.





وفيما يلي نعرض الفرق التي من المحتمل أن تواجه الأهلي:





- صن داونز الجنوب إفريقي

- مازيمبي الكونغولي

- الترجي التونسي





الفرق التي من المحتمل أن تواجه الزمالك:





- النجم الساحلي التونسي

- صن داونز الجنوب إفريقي

- الترجي التونسي

تأهل قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، إلى الدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا بشق الأنفس، بعد أن حجز الثنائي مقعديهما في المركز الثاني من جدول الترتيب للمسابقة الإفريقية.