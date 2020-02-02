اتحاد طلاب جامعة القاهرة يهنئ فريق تمريض الفائز بمسابقة العباقرة

بمشاركة 16 جامعة مصرية حكومية وخاصة، والتي عقدت في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى يناير 2020، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان لتطوير المستشفيات، وذلك بعد منافسات قوية أدارها الروائي عصام يوسف مقدم البرنامج. كما فاز الطالب حسن جمال قنديل، بكأس أفضل لاعب بالبرنامج في موسمه الأول

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هنأ اتحاد الطلاب جامعة القاهرة فريق كلية التمريض الذي فاز بكأس مسابقة العباقرة،

حيث نشر أتحاد طلاب جامعة القاهرة عبر صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، صور الطلاب الفائزين بتلك المسابقة مهنئين إياهم كونهم مثال مشرف داخل الجامعة.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الطلاب لفوزهم بالمسابقة في موسمها الأول، وأشاد بالمظهر الرائع الذي ظهروا عليه خلال المسابقة، وقال إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بكافة المسابقات وتحرص على تجهيزهم للتأهل للفوز، وأن الفوز بكأس العباقرة تمريض يعكس قوة التدريب والإعداد العلمي والثقافي الذي تقوم به الجامعة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، إن فوز طلاب الكلية لم يأتى من فراغ بل نتيجة مشوار تعب وجهد وعمل شاق دام لأكثر من 5 أشهر، بمتابعة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وتحفيزه لهم.

واوضحت عميدة كلية التمريض، أنه تم اختيار مجموعة العمل بالإعلان عن مسابقة ثقافية لجميع طلاب الكلية، وتقدم لها 70 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن شروط اختيار الطلاب تضمنت التفوق العلمى وخبرة الاشتراك بالمسابقات الثقافية بالجامعة، وذلك للظهور بالشكل اللائق تمثيلًا لجامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن فريق كلية تمريض - جامعة القاهرة يتكون من 8 طلاب وهم :

حسام صلاح الدين احمد –المستوى الثالث

وسام حسنى صقر– المستوى الثالث

نبيلة احمد محمود - المستوى الثالث

نوران عبدالوهاب مصطفى – سنة الامتياز

حسن جمال قنديل –المستوى الرابع

اميرة محمود فؤاد - المستوى الثالث

احمد محمد محمود البلتاجى - المستوى الثالث

محمد حسن محمد على - المستوى الثالث

وذلك تحت إشراف:

أ.د. فاطمة احمد عابد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

ومدربى الفريق:

أ.م.د. ايمان على مصيلحى مدرس تمريض الاطفال

د. ناريمان على محمد مدرس تمريض الصحة النفسية



