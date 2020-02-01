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سيارات

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 11:54 م
hyundai creta
hyundai creta
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اشرف عطية

تراجعت أسعار hyundai creta  خلال الساعات القليلة الماضية في مصر وهي السيارة التي تعرض في مصر كموديلات 2020 حيث تسعي الشركة من خلال هذا التخفيض الي جعل السيارة أكثر قدرة على المنافسة في مصر في ظل أن مبيعاتها لم تصل لمستوى مبيعات مثل توسان التي تعتلي صدارة فئتها في مصر بل وصدارة فئة الـSUV بشكل عام. 

 نتيجة بحث الصور عن ‪hyundai creta‬‏

وجاء انخفاض سعر السيارة كالتالي :

هيونداي كريتا GL BaseLine وتراجع سعرها بقيمة 13.100 ألف جنيه من 343 ألف جنيه الي 329.900 ألف جنيه

هيونداي كريتا GL Smart وتراجع سعرها 13.100 ألف جنيه من 363 ألفًا الي 349.900 ألف جنيه.

هيونداي كريتا GLS Midline وجاء تخفيض سعرها بقيمة 13 ألف جنيه من 388 ألفًا إلى 375 ألف جنيه. 

نتيجة بحث الصور عن ‪hyundai creta‬‏

هيونداي كريتا GLS TopLine وانخفض سعرها 13 ألفًا من 408 آلاف إلي 395 ألف جنيه.

هيونداي كريتا GLS TopLine فتحة سقف وانخفض سعرها من 418 ألفًا إلى 405 آلاف جنيه بخصم 13 ألف جنيه.

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور
هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور
هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور
هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور
هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور
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