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أخبار العالم

وزراء الخارجية الأفارقة يتدخل لحل خلاف مقعد قاضي القارة بالعدل الدولية

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:42 ص
نميرة نجم
نميرة نجم
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محمود نوفل
اختتمت الإجتماعات الغير رسمية لجلسات الدورة ال39 للجنة المندوبين الدائمين لسفراء الدول الأفارقة لمنظمة الإتحاد الأفريقي بمقر المنظمة بأديس أبابا، للإنتهاء من جدول أعمال اللجنة التي ستعرض علي إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة يومي ٥ ، ٦ فبراير لتقريرها ورفعه لإعتماده في القمة رؤساء الدول الأفريقية ٣٣ التي ستنعقد بمقر المنظمة في أديس أبابا يومي ٩ ، ١٠ فبراير القادمين .

قالت السفيرة الدكتورة  نميرة نجم  المستشار القانوني للمنظمة ان جدول أعمال اللجنة شهد بخلاف العديد من الموضوعات المدرجة  بحث مدقق في معالجة الإجراءات التنفيذية لقرارات القمة الأفريقية السابقة للإصلاح المؤسسي للمنظمة و هياكلها ،مما تطلب إستمرار إجتماعات اللجنة في ماراثون طويل استغرق أكثر من ثلاثة أسابيع من الإجتماعات الرسمية والغير رسمية برئاسة السفير أسامة عبد الخالق ممثل بعثة مصر في الإتحاد الأفريقي وسفير مصر في إثيوبيا  للإنتهاء من جدول أعمال اللجنة.

 وأشارت السفيرة إلى أن اللجنة شهدت خلافات حول الترشح الأفريقي لمحكمة العدل الدولية بعد أن قررت قمة نيامى السابقة لرؤساء الدول الأفريقية   إحالة موضوع ترشيح رواندا وأوغندا على مقعد قاضي من مقاعد محكمة العدل والتي تشغله حاليا قاضية  أوغندية وتسعي دولتها لتمديد فترة بقائها في منصبها .

وقالت نجم: لم يحسم  مجلس السفراء الجدل في إجتماعاته  بهذا الشأن ، وأعاد تصعيد الموضوع إلى المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة لبحثه وإتخاذ قرار بشأنه  بعد تقدم دولة نيجيريا بمرشح ثالث علي نفس المقعد .
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