AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. محافظة القاهرة تعقد ندوة لريادة الأعمال والاستثمار للشباب

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:01 ص
اليوم .. القاهرة
اليوم .. القاهرة تعقد ندوة لريادة الأعمال والاستثمار للشباب
Advertisements
عبد العزيز جمال
تنظم محافظة القاهرة اليوم الأحد ندوة بعنوان "ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب"، وذلك بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال المحافظ.

وأكد عبدالعال أن الندوة تأتى في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة.

وأشار إلى أن العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيشاركون فى الندوة لنقل خبراتهم للشباب .

وأضاف محافظ القاهرة أن الندوة ستناقش مفهوم ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة مع التركيز على ابراز دور المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد وتوضيح دور جهاز المشروعات الصغيرة فى دعم مشاريع الشباب وحجم التمويل الذى تقدمه وطرق الحصول عليه .

وتابع محافظ القاهرة أن الندوة تستعرض دور المحافظة فى تنمية وتشجيع البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل مع عرض نماذج لمشروعات ناجحة لتكون محفزًا للشباب على الاقتداء بها.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتاري كايرو رويل يطلق مبادرة لدعم رواد الأعمال الشباب

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة

محافظة الفيوم: ضخ 323 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

محافظة القاهرة تعقد ندوة لريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب

ترشيحاتنا

بعد كورونا.. انتشار سلالة شديدة الخطورة من أنفلونزا الطيور

ذهب الضابط لفحص بلاغ بالعثور علي جثة أمين شرطة فصدمته سيارة بالمنيا

نبيل الحلفاوي يعلق على صعود الاهلي لدور الثمانية بعد تعادله مع الهلال

هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل .. الإفتاء تحسم الجدل

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار بفائدة ١٢ ٪

الأهلي فى مأزق بعد إهدار كهربا فرصة ذهبية أضاعت صدارة المجموعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كويتي يعتدي على فتاة قاصر وقرار غريب من المحكمة

مفيش رعاية.. أم مصرية ملقاة 8 أيام بين الحياة والموت في قسم الطوارئ

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور