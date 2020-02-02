اليوم.. محافظة القاهرة تعقد ندوة لريادة الأعمال والاستثمار للشباب

تنظم محافظة القاهرة اليوم الأحد ندوة بعنوان "ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب"، وذلك بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال المحافظ .





وأكد عبدالعال أن الندوة تأتى في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة.





وأشار إلى أن العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيشاركون فى الندوة لنقل خبراتهم للشباب .





وأضاف محافظ القاهرة أن الندوة ستناقش مفهوم ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة مع التركيز على ابراز دور المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد وتوضيح دور جهاز المشروعات الصغيرة فى دعم مشاريع الشباب وحجم التمويل الذى تقدمه وطرق الحصول عليه .



