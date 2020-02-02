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مرأة

أضرار مشاهدة الأطفال لـ شاشات التلفزيون والهواتف

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور مصطفى الديب  أخصائي أمراض اللغة والإضطرابات النفسية والسلوكية لـ "صدى البلد"، أن آخر الإحصائيات التي أنتجتها  المؤسسات النفسية وعلاج الإدمان، وجدت أن استخدام الهاتف المحمول والجلوس أمام التلفاز لمدة كبيرة يمثل خطرًا  على الأسرة والطفل، ويعد نوعًا جديدا من الإدمان يسمى الإدمان الإلكترونى.


وكشف الديب عن مخاطر مشاهدة الأطفال للتليفزيون والهاتف المحمول.

اقرأ أيضًا:

- اضطرابات وفقدان اللغة.
- إصابة الطفل بالتوحد، وإعاقة التفاعل مع الآخرين.
- قصور في الفهم والتحصيل والتركيز.
- اكتساب الطفل لسلوكيات سيئة، وخلل أخلاقي
- الاندفاعية والعنف المكتسب، نتيجة الألعاب التي يؤديها الطفل بالموبايل، كلعبة بابجي والتي تؤثّر على سلوكه، وقد يصل الأمر للإنتحار. 
- ضعف النظر.

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