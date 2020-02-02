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حوادث

غلق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين .. اعرف السبب

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:05 ص
غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم
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ندي حمودة - أحمد مهدي

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة استمرار عمليات غلق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين، بالإضافة لعمليات رصف في ذات المكان.


وقالت الإدارة إن الغلق يأتى في الاتجاهين أمام سينما الهرم لمدة 3 أيام وتنتهى الأحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ 5 صباحًا فقط.


كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام وحتى شارع خوفو على أن يكون العمل طوال 24 ساعة.


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف الجهات والانتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة الشيء لأصله وإعادة حركة المرور لطبيعتها.


وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بإرشادات اللوحات واللجان المرورية المقررة نشرها بمحيط مناطق العمل تجنبًا للتكدسات.


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