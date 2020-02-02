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"المحافظين" البريطاني: عضوية الاتحاد الأوروبي لم تأت بالخير.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:40 ص
أحمد ياسين
أحمد ياسين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد ياسين عضو حزب المحافظين البريطاني، إن المجتمع البريطاني مازال منقسما بين مؤيد ومعارض بالنسبة لعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.


وأضاف أحمد ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، أن هناك حالة من الانفراج والارتياح لأن بريطانيا عانت ما يزيد عن 3 سنوات بسبب حالة الانقسام التي رسمت المشهد الرئيسي لمعالم الحياة البريطانية.


وأوضح أحمد ياسين، أن بريطانيا عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 50 عاما ولم تجن الثمار المرجوة من عضويتها.


وتابع أحمد ياسين ، أن الاقتصاد البريطاني دخل في 3 مراحل من الركود الاقتصادى وكانت مرحلة صعبة وقاسية كما أننا شهدنا في بريطانيا انخفاض تام في سوق العقارات .


واستطرد أحمد ياسين، أن تجربة الاتحاد الأوروبي ومشروعه الاقتصادى لم يأتي بالخير المرجو منه، ولم يحقق الوعود. 
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