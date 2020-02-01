الأهلي فى مأزق بعد إهدار كهربا فرصة ذهبية أضاعت صدارة المجموعة





ونعرض لكم الفرق التي من المحتمل أن تواجه الأهلي بعد حصوله علي المركز الثاني:

- صن داونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي - الترجي التونسي



وحجز الأهلي بطاقته بالتعادل خارج ميدانه مع الهلال السوداني بهدف لمثله، ليصبح رصيد الأهلي 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي الذي تأهل في المركز الأول برصيد 12 نقطة.

وينتظر الأهلي والزمالك مواجهات نارية في الأدوار الإقصائية المقبل، قبل القرعة التي ستقام الأربعاء المقبل لتحدد منافسي قطبي الكرة المصرية.





حرم محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي المنضم حديثا ، فريقه من صدارة المجموعة ، بعد إهداره فرصة هدف محقق بعد مراوغة حارس مرمي الهلال السوداني والمرمي فارغ ولكن تعامل مع الكرة بشكل سيئ للغاية ، ولو كان أحرز الهدف كان الأهلى سيواجه فرق المراكز الثانية وهم ، الزمالك ، الرجاء البيضاوي ، الوداد المغربي.