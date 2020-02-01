بعد تسمم كلبة وأولادها.. رواد السوشيال يطالبون بمقاطعة سوق تجارية شهيرة بالإسكندرية

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لكلبة تعيش بجوار أحد الأسواق التجارية الشهيرة في مدينة الإسكندرية، حيث يتوافد إليها الكثير لمد يد العون لها، واعطاء الطعام أثناء وضعها لمولودها أسفل القطع الخشبية.





وعرض مجموعة من أصحاب القلوب الرحيمة على إدارة السوق التجاري الشهير، بالسماح لهم بالتردد الدائم على المكان الذي تعيش فيه الكلبة مع مولودها، ولكن الإدارة رفضت، مع منع دخول الأشخاص ناحية الكلبة مرة أخرى.





وبعد انقطاع دام ليومين ومنع الإدارة لدخول أصحاب القلوب الرحيمة لتقديم للطعام للكلبة ومولودها، اكتشف مجموعة من الناس موت الكلبة وولدها بعد تقديم طعام مسمم لها من قِبل إدارة السوق التجاري.





اثار خبر موت الكلبة وولدها بعد تناول طعام مسمم، جدلا واسعًا على السوشيال ميديا، مطالبين بمقاطعة وغلق إحدى الأسواق التجارية الشهيرة في مدينة إلاسكندرية مما تسبب في قتل حيوان أليف.



