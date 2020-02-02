احتفالية المحبة والسلام.. لم الشمل وغرس القيم والمبادئ والأخلاق السمحة والولاء والانتماء للوطن.. المشاركون: ربنا كرمنا بالرئيس السيسي

رئيس الإدارة المركزية للثقافة يدعو الشباب والشعب المصري للتكاتف والعمل على قلب واحد خلف الرئيس

مندوب الأوقاف:

ربنا كرمنا برئيس دولة مؤدب وحن علينا" بالرئيس السيسى وشيخ الأزهر والبابا تواضروس"

رئيسنا مؤدب وخلوق وعمره ما تلفظ بأى لفظ به إساءة لمن أساءوا لمصر

رئيس كنيسة الملاك بدمنهور:

الرئيس السيسي هو الرجل المناسب فى المكان المناسب وربنا أرسله لنا فى الوقت المناسب





شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة احتفالية أكثر من روعة نظمها مركز الإبداع تحت عنوان" المحبة والسلام"بمشاركة كورال ايد واحدة المولود البكرى لمركز الابداع .. وحثت الاحتفالية على لم الشمل والوحدة الوطنية والمشاركة المجتمعية فى غرس القيم والمبادئ والأخلاق السمحة والولاء والإنتماء للوطن مابين الشباب وكبار رجال الدين الاسلامى والمسيحيين والمثقفين ولاقت الاحتفالية استحسان الحضور بمشاركة بيت العائلة المصرية.





أكد أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى خلال كلمته التى إفتتح بها الاحتفالية أنه من حسن الطالع أن تأتى احتفالية" المحبة والسلام" التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور مساء أمس الجمعة الموافق٣١ من شهر يناير الحافل بالاحتفالات القومية والوطنية مشيرًا إلى أن وطننا الغالى مصر قلب الشرق الأوسط متميزة عن أى دولة أخرى من الدول الجوار المليئة بالحروب والفتن لافتًا إلى أن ذلك يرجع الى القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللوعى الثقافى والحمية الوطنية التى يتميز بها الشعب المصري





ودعا رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى جموع المثقفين والشباب والشعب المصري إلى التكاتف والعمل على قلب واحد خلف القيادة السياسية للدولة موجها خالص الشكر لقيادات الجيش الشرطة لما حققوه المزيد من الأمن والأمان والاستقرار في البلاد.





ومن جانبه أكد الدكتور ناصر دسوقى السقا وكيل مديرية الأوقاف بالبحيرة عضو بيت العائلة خلال كلمته بالاحتفالية أن مصر طول عمرها محمية بالجلال والصالحين وبالاماكن المقدسة وكبار الشيوخ والعلماء مطالبا الشباب بالتحلى بالأمانة والولاء والانتماء للوطن واحترامه قائلا:" إحنا ربنا أكرمنا بقيادة حكيمة وبرئيس دولة مؤدب.. واللى عاوز يتحلى بالاخلاق الكريمة والأدب والكلام يخلى باله من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم ليتعلم منه لأن عمر ما تلفظ بأى لفظ به إساءة لمن أساءوا لمصر ولاعداءها لأنه مؤدب وخلوق "..





وأشار إلى أنه ومن فضل الله على مصر ربنا أكرمنا بثلاثة "الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا تواضروس.





وطالب وكيل مديرية أوقاف البحيرة الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين أن يكاتفوا خلف القيادة السياسية.





قال القمص طوبيا اسكندر رئيس كنيسة الملاك بدمنهور، عضو بيت العائلة بمحافظة البحيرة ان مصر زمان كان فيها الشيخ والكاهن يتقابلوا ويجلسوا سويا ويتصافحوا بالأمر، لكن فى مصر الجديدة الشيخ والكاهن يقابلوا بعض بدون أوامر.

وأضاف رئيس كنيسة الملاك بدمنهور خلال مشاركته فى احتفالية المحبة والسلام التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور: "مصر الجديدة حاليًا كلها ايد واحدة وتختلف تمامًا عن مصر القديمة وكلنا مع الرئيس السيسى لدعمه فى كل ما يقدمه وكلامنا حقيقى وليس شعارات لأن الرئيس السيسي هو الرجل المناسب فى المكان المناسب وربنا أرسله لمصر وللشعب المصرى فى الوقت المناسب".

وتابع: مصر فعلا أصبحت فى عهد جديد وتحتاج إلى العقول المستنيرة لأن هذه الاستنارة هى اللى سترفعنا لأعلى والى أبعد مدى وإنشاء الله مصر محروسة بعلمائها وبكل رجال الدين وشبابها والجيش والشرطة وبكل المخلصين الذين يعملون من أجلها".

تضمنت احتفالية المحبة والسلام التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور عرض فني يجمع بين كنيسة الملاك وتواشيح دينية لطلبة المنطقة الازهرية بالبحيرة.

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فى نهاية الاحتفالية كرم أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى البطل "مصطفى صبحى عبد الوهاب رميح"من ذوي الهمم ومتحدى الإعاقة والحاصل على المركز الثاني على مستوى أفريقيا والثالث على العالم في ألعاب القوى وأول جمهورية في كرة الجرس. واهداه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديرا لفوز الدولى والعالمى ولرفع اسم مصر عاليًا بالمحافل الإفريقية والعالمية





كما شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس المحلى ومسئول العلاقات عامة بالكنيسة والأب الروحي لمركز الابداع واختتم الإحتفالية بتكريم كورال "إيد وحدة" تحت إشراف المايسترو المبدع هاني كرم.





وتضمنت احتفالية المحبة والسلام التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور عرض فني يجمع بين كنيسة الملاك وتواشيح دينية لطلبة منطقة الازهرية بالبحيرة لكورال "ايد وحدة" مع باقة متنوعة من الأغاني الوطنية شملت "حلوة يا بلدي.. ارحمنا..أجمل ما فيا ان انا مصري... يا بلادي يا بلادي... ايد وحدة" .





ولاقت إحتفالية "المحبة والسلام" استحسانا وإقبالا كبيرًا من جماهير البحيرة وتفاعل الجمهور مع اغانى الكورال وسط تصفيق عالى وقام الحضور بالتقاط بعض الصور التذكارية مع منظمى الإحتفالية وأعضاء كورال " ايد واحدة" المتميز الذى يجمع بين الإنشاد والترانيم المسيحية والتى انطلقت فكرته من منصة مركز الإبداع بدمنهور برعاية ياسمين الشباسى و تحت إشراف كورال "أرشى انجيلو" بقيادة المايسترو هانى كرم .





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