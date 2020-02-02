من 800 لـ 1500 جنيه .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بباب الشعرية

حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.
وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.
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وفي حي باب الشعرية .. جاءت الأسعار كالتالي :
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1500 جنيه للسكني و للتجاري والإداري و1200 للصناعي).
- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1200 جنيه للسكني و للتجاري وللإداري و1000 للصناعي).
- منطقة "ج" وتضم الشوارع أقل من ١٠ أمتار جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و 1500 للتجاري و 1200 للإداري و800 للصناعي).