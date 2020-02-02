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محافظات

من 800 لـ 1500 جنيه .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بباب الشعرية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:01 ص
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.


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وفي حي باب الشعرية .. جاءت الأسعار كالتالي : 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1500 جنيه للسكني و للتجاري والإداري و1200 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1200 جنيه للسكني و للتجاري وللإداري و1000 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار  جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و 1500 للتجاري و 1200 للإداري و800 للصناعي).



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