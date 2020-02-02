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رياضة

تعرف على نتائج لقاءات الدوري الإسباني

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:59 ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
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حسام الحارتي

شهد الدوري الإسباني العديد من المباراة الهامة التي أقيمت، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني .


حقق بلد الوليد فوزا هاما على منافسه ريال مايوركا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني.


واستطاع لاعبو بلد الوليد إحراز الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب إنيس أونال في الدقيقة "56"، ليرفع رصيده إلى "25" نقطة بالمركز الـ"14 بينما ظل مايوركا في المركز الـ "17"،  برصيد"18" نقطة.


ومن جهة أخرى حقق فريق غرناطة فوزا هاما على ضيفه إسبانيول في المباراة التي جمعت بينهما  والتي انتهت بهدفين مقابل هدف ، بينما حقق نادي فالنسيا فوزا نظيفا بهدف دون رد على منافسة سيلتا فيجو. 


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