AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كوشنر: بقاء القضية الفلسطينية بدون حل يؤدي لـ زيادة التطرف.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 11:42 م
جاريد كوشنر كبير
جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
Advertisements
حمزة شعيب
قال جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مستمر منذ وقت طويل، ومصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أعوام.

وتابع "كوشنر" خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "الأمل هو أن يؤدى السلام فى المنطقة لحياة أفضل لجميع الشعوب، مضيفًا: "لو أن العالم العربي اعترف بـ إسرائيل عام 1948 لم حدث كل ما حدث من سفك دماء وتشريد للمواطنين".

وأشار مبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إلى أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل حتى اليوم ستؤدى إلى زيادة التطرف وإلى لجوء الجهاديين.
 
وأضاف "كوشنر": "أردنا أن نكون أول يضع خطة لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن علاقة ترامب الوثيقة بـ إسرائيل سعادته فى الحصول على موافقة من جانبهم على خطة السلام، وهو الأمر الذى يوصف بالتاريخى من جانب الرئيس الأمريكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريح خطير لـ ترامب في حال فشلت صفقة القرن

هي وقحة وهو شرير.. الوجه الآخر لإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر

صفقة القرن.. الإعلان عن الخطة الأمريكية قبيل الانتخابات الإسرائيلية

إنها تقترب.. كوشنر يزور إسرائيل لتحديد موعد نشر صفقة القرن

بسبب الظروف الجوية.. جاريد كوشنر يلغي زيارته لإسرائيل

ترامب يكشف الموعد الرسمي لصفقة القرن

ترشيحاتنا

تشييع جنازة مدير منطقة سجون المنيا عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

الأهلي فى مأزق بعد إهدار كهربا فرصة ذهبية أضاعت صدارة المجموعة

في عيد ميلاد آخر العنقود في عائلة «العيال كبرت».. سر بكاء نادية شكري وأسباب طلاقها 3 مرات من فنان شهير

تعليق ساخر من عمرو أديب عن اتهامه بالترويج لـ كوشنر.. فيديو

الاهلي ضد الهلال | الازرق يدرك التعادل فى الوقت القاتل

تعادل الأحمر وفوز النجم الساحلي.. تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي

AdvertisementS

فيروس جديد يضرب الصين بعد وباء كورونا .. تفاصيل

بعد قضية القتل.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. تفاصيل مثيرة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

هزار أفضى إلى قتل ..مذيعة النهار تواجه اتهامات بالإهمال بعد مصرع ابنها..وجار الأسرة يكشف التفاصيل

بعد وفاة نجل الإعلامية مروة ميمي..أشياء احذر على أطفالك الاقتراب منها

إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 غدا .. عبر هذا الرابط

شبورة وبرد.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد.. فيديو

مواجهات نارية .. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد الصعود إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

إصابة دامية لنجم الأهلي في مباراة الهلال السوداني ..تفاصيل

ذعر وخوف بين لاعبي وجهاز الاهلي في مباراة الهلال السوداني.. تعرف على السبب

الأهلي يسجل الهدف الأول فى الهلال السودانى| قفشة يفتتح التهديف للاحمر فى شباك ابناء السودان

مرسيدس g63 .. الشركة تكشف أسباب عدم فتح الإيرباج فى حادث سيارة خالد بشارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور