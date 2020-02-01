كوشنر: بقاء القضية الفلسطينية بدون حل يؤدي لـ زيادة التطرف.. فيديو

قال جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مستمر منذ وقت طويل، ومصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أعوام.





وتابع "كوشنر" خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "الأمل هو أن يؤدى السلام فى المنطقة لحياة أفضل لجميع الشعوب، مضيفًا: "لو أن العالم العربي اعترف بـ إسرائيل عام 1948 لم حدث كل ما حدث من سفك دماء وتشريد للمواطنين".





وأشار مبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إلى أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل حتى اليوم ستؤدى إلى زيادة التطرف وإلى لجوء الجهاديين.

وأضاف "كوشنر": "أردنا أن نكون أول يضع خطة لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن علاقة ترامب الوثيقة بـ إسرائيل سعادته فى الحصول على موافقة من جانبهم على خطة السلام، وهو الأمر الذى يوصف بالتاريخى من جانب الرئيس الأمريكي.



