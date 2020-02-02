نصائح لراغبي السكن في الكومباوندات.. فيديو

قال المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك قانونا مطروحا أمام مجلس النواب الآن بخصوص الاتحاد المطورين العقاريين.

وأضاف محمد البستاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه فى الفترة الأخيرة بعد غلاء الأسعار وتحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم بدأ الناس بالبحث عن الشقق التى تكون قليلة فى السعر.

وتابع عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب على العميل الذي يريد أن يشتري سكن خاص به فى كمبوند أن يتحرى جيدا عن شركات تكون موثوقة لدى الجميع.





وأوضح محمد البستاني، أن القانون الجديد المطروح أمام مجلس النواب حاليا يحمي المواطنين من الكثير من المخاطر والنصب فى عمليات تسليم الشقق الخاصة بهم فى الكمبوندات.