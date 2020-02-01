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رياضة

رغم التعادل مع الهلال.. الأهلي يتأهل أول المجموعة فى هذه الحالة

السبت 01/فبراير/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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ريهام بكير
انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الهلال السوداني، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتأهل المارد الأحمر، إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل يتأهل الشياطين الحمر كمركز ثاني لمجموعته برصيد 11 نقطة ، حيث يتصدر النجم الساحلي المجموعة برصيد 12 نقطة ، لا سيما وأن هناك حالة واحدة تجعل الأهلي في صدارة المجموعة ، وهي أن يذكر حكم المباراة في تقريره أنه اضطر لاستئناف المباراة بعد اقتحام الملعب من بعض الجماهير السودانية ونزول الأمن لتأمين اللقاء تجنبا لحدوث أزمة أكبر.

وفي هذه الحالة قد يعتبر الأهلي فائزا بنتيجة 2 -0 ليكون في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

 وعقب نهاية المباراة سارعت قوات الجيش والشرطة إلى النزول لأرضية الملعب، وقاموا بعمل "كردون أمني، في وسط الملعب ، حول لاعبي الأهلي، و فشلوا في إخراج اللاعبين إلي غرفة تغيير الملابس. وتحاول قوات الجيش إخلاء مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء، لخروج اللاعبين.
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