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الوزراء: ننتظر تصريح هبوط الطائرة لنقل المصريين من ووهان الصينية.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:02 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة للتعامل مع فيروس كورونا ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس بدأت وزارتي الصحة والطيران اتخاذ الإجراءات لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "إخضاع كل القادمين إلى مصر للفحص للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا ومن يشتبه به يتم حجزه للتأكد من خلوه من الفيروس".

وتابع نادر سعد: "الرئيس السيسي اتخذ قرارا لإنهاء إجراءات العودة لمن يرغب من المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية"، مضيفا: "هناك  خلية نحل في السفارة المصرية في بكين منذ بداية الأزمة للتواصل مع المصريين في ووهان".

وأردف نادر سعد: "السفارة خصصت جروب مع المصريين في ووهان وكانوا على تواصل تام على مدار الساعة، ووصل العدد الذي قرر العودة  والبالغ 306 مصريين في مدينة ووهان من إجمالي 345 مصرياً".

واستطرد نادر سعد: "يتم تجهيز طائرة لنقل المصريين من مدينة ووهان، ويتبقى الحصول على تصريح هبوط الطائرة المصرية في ووهان  بسبب الإزدحام الشديد على المطار هناك، ووعدت السلطات الصينية سفيرنا في بكين الاهتمام بالأمر وإعطائنا الموافقة على الهبوط  في مدينة ووهان".
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