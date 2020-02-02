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كوشنر يكشف تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:30 ص
جاريد كوشنر كبير
جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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حمزة شعيب
قال جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مستمر منذ وقت طويل، ومصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أعوام.

وروى كوشنر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» تفاصيل حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقائه الأول معه حول القضية الفلسطينية، قائلا:" الرئيس السيسى قالى لى جاريد لن تستطيعوا حل هذه القضية إلا عندما يحصل الشعب الفلسطيني على حقه، وما يريدونه هو دولة فلسطينية لأن هذا الأمر هام لهم وللعالم العربي".

وتابع كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب :"كان مهم بالنسبة لنا وضع تصور تخيلى وترسيم للحدود بين الجانبين من خلال إيقاف التوسع الإسرائيلى هناك وذلك بالطريقة التى يمكن من خلالها إعطاء إسرائيل الأراضى التى لن يتركوها على أية حال وبذلك نجمد فيه التوسع الإسرائيلى حتى يستطيع الفلسطينيين إقامة دولتهم".

وأشار مبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إلى أن التصور الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية فى خطة السلام سيمنح فلسطين أراضى أكثر من التى لديهم الآن.
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