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حوادث

حبس مرتكبي واقعة سرقة 80 ألف جنيه من خزينة شركة بالنزھة

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس مرتكبى واقعة التعدى على عامل بشركة دعاية وإعلان لسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تبلغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزھة من (مسئول شركة دعاية وإعلان كائنة بدائرة القسم) اتصالا هاتفيا من (عامل بالشركة أصل بلدته المنيا) أخبره خلاله بتعرض الشركة، لواقعة سرقة ودخول مجهولان لمقرها والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته بكدمات متفرقة، وقاما بإيقاقه وسرقة خزينة بداخلها مبلغ (80 ألف جنيه ، عدد 5 دفاتر شيكات ، مجموعة من الأوراق الخاصة بتعاملات الشركة) كرهًا عنه وهربا .


وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 6 أشخاص) ثلاثة منهم كانوا يعملون بذات الشركة، وقاموا بالإتفاق مع أحدهم (عامل بالشركة) على ارتكاب الواقعة بالاستعانة بشخصين ضمن المتهمين اللذان تمكنوا من الدلوف إلى مقر الشركة، والتعدى على (المجنى عليه) مُحدثين إصابته وسرقة الخزينة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وقاموا بكسر الخزينة وتبين أن بداخلها مبلغ (59 ألف جنيه ، عدد 7 دفاتر شيكات) وعقب ذلك تخلصوا منها بإلقائها بمنطقة عين شمس ، وتم إرشادهم ضبط مبلغ (20,300 جنيه ، عدد 7 دفاتر شيكات "منهم 49 شيك موقعين على بياض") تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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