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شعبة الأدوية: لدينا 7 مصانع لـ الكمامات والمستلزمات الطبية.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:58 ص
الدكتور علي عوف
الدكتور علي عوف
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تستورد الكمامات من الصين والهند وكوريا، وهي الدول التي نستورد منها أغلب المستلزمات الطبية.

وأضاف الدكتور على عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مصر تستورد من الصين المستلزمات الطبية نظرا لانخفاض أسعارها عن باقى الدول.

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية لديها 7 مصانع لصناعة الكمامات وقادرون على سد احتياجاتنا من الكمامات.

وأوضح علي عوف، أن هناك مصانع مستلزمات طبية وسرنجات على أعلى مستوى في مصر، مشيرا إلى أن نوعية الكمامات الـ"N95" غير متوفرة في مصر حاليًّا نظرًا لأن هناك سحبًا كبيرًا وضغطًا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن، كوريا وفيتنام تدخلان حاليًّا في مجال المستلزمات الطبية، ومصر بها بداية صناعات جيدة في هذا المجال، مضيفا أنه يجب تجنب الزحمة والحفاظ على النظافة العامة، وعند الإصابة بالبرد، يجب اللجوء إلى الطبيب.

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