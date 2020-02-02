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رياضة

شريف إكرامي عن صعود الأهلي لدور الثمانية: اخترنا الطريق الصعب

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:28 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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مصطفى كرم
قال شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، إن صعود الفريق لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، طبيعي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من اللاعبين بذل المزيد من المجهود.
وكتب شريف إكرامي عبر تويتر قائلا: "‏نتيجة ايجابية هي الأهم في دوري المجموعات تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور الـ 8، اخترنا الطريق الصعب وبأنفسنا تخطيناه، بإذن الله سنستمر حتى النهاية، فمن يريد ترك بصمة في تاريخ الأهلي فليقاتل من أجل الألقاب القارية".

وشهدت المباراة أحداث شغب من الجماهير السودانية بنزول الملعب أثناء المباراة وبعد انتهائها وتدخل الأمن السوداني لحماية اللاعبين والحكام. 

وصعد الأهلي لدور الـ 8 ببطولة دوري أبطال أمم أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق ليصعد ثاني المجموعة بعد النجم الساحلي.


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