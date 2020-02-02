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«دماغ شيطان».. ابنة رانيا يوسف تكشف لأول مرة عن تجربتها أمام والدتها | شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:25 ص
انيا يوسف وابنتها
انيا يوسف وابنتها نانسي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت نانسي ابنة الفنانة رانيا يوسف، عن تجربتها في التمثيل لأول مرة أمام والدتها في فيلم «دماغ شيطان»، موضحة أن التجربة كانت سهلة خاصة أنها والدتها فهذا سهّل الأمر كثيرًا عكس التمثيل أمام شخص غريب.

وقالت «نانسي» خلال تصريحاتها لـ « it's show time» على قناة «CBC» إنها قدمت عددًا من المشاهد في الفيلم بدون والدتها رانيا يوسف، ولكن موضوع التمثيل رأيته سهلاً حتى بدون والدتها معها وتتعامل بشكل عادي.

من جانبه أوضح المطرب على سمارة أن دخوله في المجال والمشاركة في فيلم «دماغ شيطان» إضافة كبيرة، متمنيًا أن الأغنية تنال إعجاب الجمهور، ويجهز الآن أغنية جديدة مع صديقة أحمد عزت لطرح أغنية جديدة.

وفيلم «دماغ شيطان» يدور حول الظروف الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، والحالة التي سيطرت على المصريين وعلى البلاد.

«دماغ شيطان" بطولة كل من رانيا يوسف، وباسم السمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة "فيلم اوف ايجيبت" للمنتجين أيمن عبد الباسط وأحمد عبد الباسط.
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