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حوادث

بحوزتهم سلاح ناري وذخائر.. حبس 3 أشخاص سرقوا دراجة نارية بالزيتون

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية وبحوزتهم سلاح نارى وذخائر.

أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 عاطلين ، أحدهم مسجل شقى خطر "مخدرات") حال إستقلالهم مركبة "توك توك"  وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- سلاح أبيض "خنجر"- كمية من كوالين الكونتاك الخاصة بمركبات التوك توك - مقص حديدى- زرادية- دراجة نارية "مجهولة المصدر").


بمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.

وأمكن التوصل إلى مالك الدراجة النارية المستولى عليها، و باستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.
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