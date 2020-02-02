النتيجة الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي لـ الوفد.. أبو شقة: بيت الأمة شهد عرسا ديمقراطيا.. والحزب سطر مشهدا رائعا

أبو شقة: الوفد يشهد روح ديمقراطية وأخوة

مصطفى الفقي: الوفد يقدم نموذجا مشرفًا في انتخابات المكتب التنفيذي

نموذج للنائب الملتزم.. سليمان وهدان رئيسًا شرفيًا لـ حزب الوفد

فؤاد بدراوى يفوز بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد بالتزكية





أجريت أمس السبت انتخابات أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الوفد، الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الهيئة العليا للحزب، وهم 5 نواب لرئيس الحزب والسكرتير العام، و6 سكرتارية مساعدة، وأمين صندوق الحزب، والأمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى 4 أعضاء للمكتب التنفيذى.



تقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

ويتنافس 9 قيادات وفدية على مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.

ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.





وفي المقابل، تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.









وأكد أن بيت الأمة شهد عُرسًا ديمقراطيًا، توّج به الوفد في تاريخ هذا الحزب العريق، التي كانت معاركه الدستور والقانون .









وأكد "أبو شقة" أن ما يشهده الوفد من روح ديمقراطية وأخوة، هو تأكيد على ما يتمتع به الحزب من مبادئ راسخة تؤكد الشفافية والنزاهة والحرية الكاملة، التي يسطّره ويصدرها بيت الأمة للمشهد السياسي، كرسالة للعالم أن في مصر حزب له مبادئه الراسخة من الديمقراطية والحرية .









وأضاف "أبو شقة" أن الحزب سطر مشهدًا رائعًا في الانتخابات، أكد فيه أن بيت الأمة لا يضم فائزًا أو خاسرًا، إنما الفائز الوحيد هو حزب الوفد، الذي بدأ صفحة جديدة، تطوي صفحات الماضي، حتى من كان بينهم خلافات في الماضي، فأبواب الحزب ستظل مفتوحة للجميع، قائلًا: "سنلقتي ونتحاور ونتشاور في أمر الجميع، ومن تم فصلهم، ليفتح الوفد أبوابه لكل من يريد العودة، بالبحث في هذه المسألة ".



وشدد "أبو شقة" على أن حزب الوفد يؤكد للجميع أن داخل المؤسسة الحزبية لا يضم ضغائن أو خلافات، فالجميع يعنيه مصلحة الحزب أولًا، التي تسمو وترتفع عن الأغراض الشخصية، وهو ما سيجعل الحزب يتبوأ مكانة كبيرة في المجتمع، خاصة وأن الوفد لن يقبل بأقل من 30% من خلال حزب قوي له رصيد من التواجد في الشارع.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

ووصف رئيس الوفد النائب سليمان وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبي الملتزم.

كما قال الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن بيت الأمة يقدم نموذجا مشرفا لتاريخ مصر، بتنظيم انتخابات المكتب التنفيذي للحزب بشكل ديمقراطي لم ولن يتكرر .

وأكد الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن الحزب يمتلك تاريخًا عريقًا وإرثًا كبيرًا للحركة الوطنية، منذ ثورة ١٩١٩، وحتى تاريخ هذه اللحظة التي تنظم فيها الانتخابات بشكل محترم يقدره الجميع.





كما وجه النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أيضا الشكر لأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على تزكيتهم له على منصب السكرتير العام .





جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب .





وأشار بدراوى إلى أن هذه ثقة كبيرة جدا فيه، وتعهد ببذل قصارى جهده لرفعة حزب الوفد ومصالحه، قائلا: "سوف أكون خادمًا لحزب الوفد في أي منصب وأي مكان



