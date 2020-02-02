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كوشنر: السيسى يولي اهتماما كبيرا بالشعب الفلسطيني.. وقدم لى نصائح

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:55 ص
جاريد كوشنر كبير
جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى
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حمزة شعيب
قال جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مستمر منذ وقت طويل، ومصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أعوام.


وروى كوشنر تفاصيل حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقائه الأول معه حول القضية الفلسطينية، قائلا:" الرئيس السيسى قالى لى جاريد لن تستطيعوا حل هذه القضية إلا عندما يحصل الشعب الفلسطيني على حقه، وما يريدونه هو دولة فلسطينية لأن هذا الأمر هام لهم وللعالم العربي".


وتابع  كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب :"كان مهم بالنسبة لنا وضع تصور تخيلى وترسيم للحدود بين الجانبين من خلال إيقاف التوسع الإسرائيلى هناك وذلك بالطريقة التى يمكن من خلالها إعطاء إسرائيل الأراضى التى لن يتركوها على أية حال وبذلك نجمد فيه التوسع الإسرائيلى حتى يستطيع الفلسطنين إقامة دولتهم".

وأشار إلى أن التصور الذى وضعته الولايات المتحدة الأمريكية فى خطة السلام سيمنح فلسطين أراضى اكثر من التى لديهم الآن.

وعن مساهمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتفاقية السلام، قال كوشنر:"الرئيس السيسى أعطاني الكثير من النصائح الجيدة بشأن القضية الفلسطينية، معقبا:"السيسى يولي اهتماما كبيرا بالشعب الفلسطينى وقال إنهم يستحقون أن يكون لهم دولة".


وأوضح:"الرئيس السيسى يرى أن فلسطين بحاجة لوجود استثمارات ضخمة، فضلا عن منحه لنا معلومات عن المشروعات التى يمكن أن ننفذها هناك لتحريك الاقتصاد الفلسطيني".

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