سندريلا.. هنا شيحة بـ إطلالة غريبة ولون شعر جديد

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها تشبه سندريلا، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت هنا شيحة بإطلالة مفعمة بالأنوثة خطفت أنظار الجميع، حيث ارتدت فستانا ذات الألوان الزاهية بتطريز من أعلى، وتل منفوش من الأسفل، ويتميز بتفصيلة الأكمام الشفافة المرصعة بالفصوص.





وظهرت هنا شيحة بلون شعر جديد ومختلف، فكان اللون البني الذهبي هو اللون الذي اختارته هنا شيحة لشعرها المجعد.





وأما من الناحية الجمالية وضعت هنا شيحة اللمسات الجمالية الهادئة التي تتناسب مع بشرتها البرونزية، حيث استخدمت درجات البني في الشفاه والايشادو والبلاشر.





وانتعلت هنا شيحة حذاء بكعب باللون الفضي اللامع.