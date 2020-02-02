مصري في ووهان: كل أمريكي دفع 1000 دولار للرجوع إلى بلده ونحن نعود مجانا

قال محمد بلال عضو البعثة العلمية المصرية بمدينة ووهان الصينية، إن جميع أفراد الجالية المصرية بخير، ولم يتم تسجيل أي إصابة بين المصريين بفيروس كورونا.





وأضاف محمد بلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": " 306 مصريين سوف يعودون إلى مصر وجاهزين للخضوع إلى الحجر الصحي".





وتابع محمد بلال:" نشعر بالفخر كوننا مصريين بعد قرار الرئيس السيسي بعودتنا إلى مصر"، مضيفا:" سبب الخوف الرئيسي بيننا هو عدم تحملنا فكرة إصابة أي مصري بفيروس كورونا".





واكمل محمد بلال:" كل أمريكي في ووهان الصينية دفع ألف دولار للعودة إلى أمريكا في طائرات تجارية ولكننا نعود إلى أرض الوطن في طائرة خاصة".





ولفت محمد بلال:" نتخذ كل الاحتياطات الكاملة التي حددتها الحكومة الصينية من اللحظة الأولى".



