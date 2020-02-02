مستشار ترامب: نعد الفلسطينيين بـ استثمارات وفرص عمل بشرط

قال جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مستمر منذ وقت طويل، ومصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أعوام.





وروى كوشنر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» تفاصيل حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقائه الأول معه حول القضية الفلسطينية، قائلا:" الرئيس السيسى قالى لى لن تستطيعوا حل هذه القضية إلا عندما يحصل الشعب الفلسطيني على حقه، وما يريدونه هو دولة فلسطينية لأن هذا الأمر هام لهم وللعالم العربي".





وتابع:"كان مهم بالنسبة لنا وضع تصور تخيلى وترسيم للحدود بين الجانبين من خلال إيقاف التوسع الإسرائيلى هناك وذلك بالطريقة التى يمكن من خلالها إعطاء إسرائيل الأراضى التى لن يتركوها على أية حال وبذلك نجمد فيه التوسع الإسرائيلى حتى يستطيع الفلسطينيون إقامة دولتهم".





وأشار إلى أن التصور الذى وضعته الولايات المتحدة الأمريكية فى خطة السلام سيمنح فلسطين أراضى أكثر من التى لديهم الآن.





ونوه كبير مستشارى الرئيس الامريكى دونالد ترامب: "إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فسيكون هناك استثمارات وفرص عمل وكذلك العديد من المشاريع".



