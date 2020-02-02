بطل واقعة قطار الإسماعيلية: قفزت تحت العجلات لإنقاذ ابنتي دون تردد.. فيديو

قال محمد محمود فرغلي بطل واقعة قطار الإسماعيلية، إنه قفز تحت عجلات القطار لإنقاذ ابنته دون تفكير أو تردد.

وأضاف محمد محمود فرغلي خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية: "الشعب المصرى الطيب اللى بيحب البلد شعب عظيم.. والناس اللى كانت واقفة بتقولى متتحركش اثبت، قوونى بكلامهم والف حمد وشكر ليك يارب على نجاة بنتى قبل منى دى روحى وحبيبتى".

وتابع بطل واقعة قطار الإسماعيلية، أنه اختفى بعد حدوث تلك الواقعة، حتى لا يظهر على القنوات الإعلامية أو الجرائد، كما أنه أنكر الواقعة حتى لا يعرفه أحد.

وأوضح محمد محمود فرغلي، أنه لا يحب ركوب القطارات، مشيرا إلى أن ما حدث كان لطفا من الله له.

وتابع: "مصر حلوة وهتفضل كده طول ما شعبها طيب كده اللى شفته من الناس حب كبير.. الحمد لله على نعمه وفضله".