أحمد حسن: رحيل أزارو عن صفوف الأهلي خطأ كبير

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إن رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خطأ كبير.





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وتابع أحمد حسن عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أنه مهاجم جيد للغاية والدليل على ذلك الأرقام الكبيرة وتحركاته السريعة.





وأشار إلى أنه كان يتمنى عدم رحيل أزارو عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة الجارية.



