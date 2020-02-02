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رياضة

أحمد حسن: رحيل أزارو عن صفوف الأهلي خطأ كبير

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:01 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
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ريهام بكير
قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إن رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خطأ كبير.

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وتابع أحمد حسن عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أنه مهاجم جيد للغاية والدليل على ذلك الأرقام الكبيرة وتحركاته السريعة. 

وأشار إلى أنه كان يتمنى عدم رحيل أزارو عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة الجارية.

برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، و يذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء من كل أسبوع ، يترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي محمد عراقي، ويضم فريق الإعداد كلا من هاني عبد الصبور ، أحمد عبد العال،  كريم فضل، وأحمد خالد.
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