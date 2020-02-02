رغم شجاعتها.. مريضة بالسرطان: التنمر أجبرني على لبس الباروكة.. فيديو

قدمت ميرنا فتحي طالبة مصابة بالسرطان، نصائح للمصابين بالمرض، مؤكدة أن أهم شئ هو الصبر والإعتماد على النفس والثقة في الله.





وقالت ميرنا فتحي خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس» أن الله عز وجل سيخرج كل مريض بالسرطان ويتخطي هذه المحنة إذا كان لديه ثقة في الله لان الشفاء من الله، ولابد من البصر لكي يستطيع استكمال الطريق.





وأضافت ميرنا فتحي أن مريض السرطان لا يجب ان يركز في الأشياء السلبية، وعليه الاهتمام بالايجابيات، لافتة إلى أن فترة مرضها كشفت لها الاصدقاء الحقيقيين من المزيفين.





وتابعت: «أهم حاجة ان الواحد لا يلتفت إلى موضوع تساقط الشعر نهائيا، لان الشعر هيرجع بعد التوقف عن العلاج الكيماوي.. بلبس باروكة وانا ماشية في الشارع بسبب التنمر، وفي البيت أعيش حياتي طبيعي، و أحلم أن أكون إعلامية ناجحة ».

من جانبها وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة لتواسي من خلالها الطالبة مرنا فتحي لكي تقاوم المرض، وتتخرج لتصبح إعلامية، ولكنها تتمالك نفسها من الدموع متأثرة بحالة الضيفة.