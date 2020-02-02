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توك شو

أخبار التوك شو.. إجازة لـ الطلاب المصابين بالبرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. ومصير متحف التحرير

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس  السبت مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  عناصر الإخوان المتواجدة في تركيا وقطر  يقبضون الملايين من اجل نشر الفوضى في مصر، والمخدوعون في مصر يدفعون الثمن كبيرا ويدخلون السجن.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد شديد البرودة ليلا وشبورة صباحية على معظم أنحاء الجمهورية.

عرضت الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لـ الإخوانية زينب الغزالى وهو تبيع نفسها للدعوة على حد تعبيرها.

قال  محمد بلال عضو البعثة العلمية المصرية في مدينة ووهان الصينية، إن  الجالية المصرية في ووهان الصينية بخير ولا إصابات بين افرادها بفيروس كورونا حتى الآن .

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ، إن وزارة التربية والتعليم حريصة على الطلاب قبل تعليمهم كما أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والطب الوقائى .

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن متحف التحرير به 150 ألف قطعة، وسيظل كما هو بعد افتتاح المتحف المصري الكبير باستثناء نقل 400  قطعة لتوت عنخ آمون و22 مومياء.

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