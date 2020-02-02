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كوشنر: خطة السلام تمنح فلسطين أراضى جديدة وتوقف توسعات إسرائيل

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:27 ص
جاريد كوشنر كبير
جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى
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حمزة شعيب
قال جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مستمر منذ وقت طويل، ومصر كانت شجاعة وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أعوام.

وتابع كوشنر خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "الأمل هو أن يؤدى السلام فى المنطقة لحياة أفضل لجميع الشعوب، مضيفا: "لو أن العالم العربي إعترف بـ إسرائيل عام 1948 لم حدث كل ما حدث من سفك دماء وتشريد للمواطنين".

وأشار مبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إلى أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل حتى اليوم ستؤدى إلى زيادة التطرف وإلى لجوء الجهاديين.

 
وأضاف كوشنر:"أردنا أن نكون أول يضع خطة لحل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن علاقة ترامب الوثيقة بـ إسرائيل سعادته فى الحصول على موافقة من جانبهم على خطة السلام، وهو الامر الذى يوصف بالتاريخى من جانب الرئيس الأمريكي.


وتابع: "كان مهم بالنسبة لنا وضع تصور تخيلى وترسيم للحدود بين الجانبين من خلال إيقاف التوسع الإسرائيلى هناك وذلك بالطريقة التى يمكن من خلالها إعطاء إسرائيل الأراضى التى لن يتركوها على أية حال وبذلك نجمد فيه التوسع الإسرائيلى حتى يستطيع الفلسطينيون إقامة دولتهم".

وأشار إلى أن التصور الذى وضعته الولايات المتحدة الأمريكية فى خطة السلام سيمنح فلسطين أراضي أكثر من التى لديهم الآن.

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