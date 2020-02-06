مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. متحف قومي يحكي تاريخ سوهاج ومعبد أبيدوس كعبة للحج لدى قدماء المصريين

تحتل محافظة سوهاج موقعا وسطا بين محافظات سوهاج فهي تبعد عن مدينة القاهرة 500 كيلو كما انها تبعد عن مدينة أسوان نفس المسافة، ويوجد بالمحافظة مناطق أثرية هامة يمكن للمواطنين قضاء إجازة نصف العام بها، كما انها تعتبر مقصدا للسياح طوال العام.





ويوجد بالمحافظة متحف للأثار يعتبر من اهم المتاحف المصرية، ويحكي المتحف قصة وتاريخ الحضارة المصرية في المحافظة، كما يوجد بمنطقة ابيدوس معبد سيتي وهو من أهم المعابد المصرية ويعتبر بمثابة كعبة للحج لدي القدماء المصريين، كما يوجد عدة مناطق سياحية في مختلف ارجاء المحافظة.





فى إطار دعم السياحة، يروج "صدى البلد" فى تقريره للمقاصد السياحية والأنماط والمنتج السياحى فى سوهاج ، وذلك ضمن سلسلة تقاريره الجديدة "مصر الجميلة.. تعالوا زورونا"، حيث نلقى الضوء على أبرز ما يرتاده ويحرص على زيارته السائح والزائر.

متحف سوهاج القومي





يقع متحف سوهاج على الضفة الشرقية لنهر النيل ويعتبر من أكبر المتاحف في مصر ويحده من الشرق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج، ومن الغرب نهر النيل ومن الجنوب فندق سياحي ومن الشمال نقابة المهندسين





ويعرض المتحف حاليا 1000 قطعة أثرية من أبرزها تمثال الإله "سخمت" إله الحرب عند الفراعنة، ويتكون من بدروم يشمل قاعات لعرض القطع الأثرية ومكاتب إدارية ومكتبة، ودور أرضي يضم 6 قاعات عرض وقاعة لكبار الزوار ومرسى على النيل، تعرض القاعة الأولى معلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، وتضم مجموعة من البطاقات المصنوعة من العاج، تؤرخ أسماء الملوك، والأختام الطينية التي كانت توضع عليها اسم المنتج وتاريخ صناعته.





يحكي المتحف قصة متكاملة ترسل عدة رسائل تبدأ بالمحور الأول الذي يروي قصة الملك الحاكم الذي خرج من تلك المنطقة منذ آلاف السنين وهو محور إدارة البلاد وشؤون الحكم ثم رجل الدين المعتدل السوي الذي إن صلح صلحت أمور البلاد.





فيما يروي المحور الثاني قصة الأسرة وكيفية تنشأة الأولاد فكريًا وكيف كانت المرأة هي عماد الأسرة، والثالث فيدور حول الحياة اليومية للمجتمع المصري المنتج، حيث يبدأ الإنتاج بالكاتب والكتابة أساس الإنتاج والفكر ثم الفن والفنان سبب رقي الحضارات وصانع الإضاءة وهو هنا رمز للعلم، ثم النسيج المصري الفريد الذي كانت أخميم عاصمة له وسائل الترفية بالموسيقى والألعاب ولان النيل رمز الحياة ووسيلة نقل البضائع كان له سيناريو عرض خاص بما يحوي من وسائل تجارة وغيرها.





وتبدأ قاعة العرض التالية بالملك رمسيس بالزي العسكري، لأن الدولة المصرية القديمة كانت دولة عسكرية، اهتمت بتكوين جيوش تحمي الحدود الاستراتيجية الممتدة، وأخيرًا قاعة الحج، والتي تم اختيارها تحديدًا نظرًا لأن أول مدينة حج إليها كانت أبيدوس ولإيصال رسالة ان التدين أصيل في الشعب المصري الذي خشي العقاب يسعى الى الجنة وعرف البعث والخلود، واستمرت فكرة الحج عبر العصور، وهناك قطع أثرية تعبر عن ذلك في العصر الفرعوني واليوناني والقبطي، ثم تنتهي القصة بالحج إلى الأرض المقدسة ومن هنا تتضح الصورة، كيف كان المصرى متدينًا ومحافظًا على العلاقة الحميمة بينه وبين الله.





منطقة أبيدوس





تقع منطقة أبيدوس في غرب مدينة البلينا، أقصى جنوب محافظة سوهاج، ويصل السائحين للمنطقة عبر البواخر السياحية حيث يوجد مرسي سياحي على النيل بمدينة البلينا، بعدها يتم نقل السائحين بالأتوبيسات لمسافة 10 كيلو أمتار وصولاً لمنطقة أبيدوس الواقعة في الجبل الغربي.





اشتهرت أبيدوس باحتفاظها برفات الملوك والأمراء منذ عصر الأسرة الأولي، وتأسست أول دور للعبادة بالمنطقة عام 3200 قبل الميلاد وتنافس الملوك من أبناء ذاك العهد في إقامة الكثير من الأبنية الدينية، عرف الشعب كله مدينة أبيدوس بأنها تضم قبر الإله أزوريس، والتي احتلت قصته وعبادته مركز الصدارة بين المعبودات الفرعونية، وتضم المنطقة معبد سيتى الأول، ومعبد الأوزريون، مقبرة سنوسرت الثالث، وكوم السلطان، وام الجعاب.





معبد رمسيس الثاني بأخميم





يقع معبد رمسيس الثاني في مدينة أخميم وهو عبارة عن متحف مكشوف يوجد به أكبر تمثال لسيدة في العالم وهو تمثال "ميريت امون" أبنة رمسيس الثاني ويبلغ ارتفاعه 11 مترا ووزنه 30 طنا، كما تم مؤخرا وضع تمثال رمسيس الثاني بعد تجميعها ويبلغ وزنه 45 طناً





وتعتبر "أخميم" من الأماكن الأثرية الهامة في الصعيد، وكانت عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم الصعيد، وكانت تسمى قديما "خنت مين" بمعنى مقر الإله مين "إله الخصب والنماء والتكاثر"، وكان كل إقليم من أقاليم مصر يخصه إله محلى، وكانت أخميم في العصر اليوناني الروماني تسمى "بانو بوليس" وفى العصر القبطي كانت تسمى "شيمين" وتم تحريفها بعد ذلك لتصبح أخميم.



