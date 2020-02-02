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مستشار ترامب: الأردن السلطة الوصية على مقدسات القدس

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:10 ص
جاريد كوشنر كبير
جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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حمزة شعيب
قال جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومبعوث عملية السلام بالشرق الأوسط، إنه فى إستطاعة أى مسلم أن يصلى بالمسجد الأقصى، مضيفا: "الاردن ستبقى السلطة الوصية على مقدسات القدس".


وأوضح كوشنر، أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مستمر منذ وقت طويل، ومصر كانت شجاعة وأبرمت إتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أعوام.


وتابع كوشنر خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وفقا لخطة ترامب، وحدود القدس تغيرت عبر السنين، منذ عام 1967 وحتى اليوم.


وأشار مبعوث عملية السلام بالشرق الاوسط، إلى أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل حتى اليوم ستؤدى إلى زيادة التطرف.
 

وأضاف كوشنر: "أردنا أن نكون أول يضع خطة لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن علاقة ترامب الوثيقة بـ إسرائيل سعادته فى الحصول على موافقة من جانبهم على خطة السلام، وهو الامر الذى يوصف بالتاريخى من جانب الرئيس الأمريكي.


وتابع: "كان مهم بالنسبة لنا وضع تصور تخيلى وترسيم للحدود بين الجانبين من خلال إيقاف التوسع الإسرائيلى هناك وذلك بالطريقة التى يمكن من خلالها إعطاء إسرائيل الأراضى التى لن يتركوها على أية حال وبذلك نجمد فيه التوسع الإسرائيلى حتى يستطيع الفلسطينيين إقامة دولتهم".


وأشار إلى أن التصور الذى وضعته الولايات المتحدة الأمريكية فى خطة السلام يمنح فلسطين أراضى اكثر من التى لديهم الآن.

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