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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: القضية الفلسطينية عادت للواجهة العالمية.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:02 ص
عضو تنسيقية شباب
عضو تنسيقية شباب الأحزاب
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إبراهيم القادري
قال محمد فريد عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، إن الأزمة الفلسطينية مستمرة منذ زمن ويجب أن يكون هناك دعم عربي كامل للقرار الفلسطيني .


وأضاف محمد فريد خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن أزمة خطة السلام تتمثل في المفاوضات بين الإدارة الأمريكية واسرائيل دون وجود الطرف المعني الا وهو الفلسطينيين لأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وليس أي دولة أخرى .


وأوضح محمد فريد ، أن السلطة الفلسطينية والفرقاء الفلسطينيون يجب أن يكون لديهم رؤية حقيقية وواضحة وواقعية للتحرك الى الامام .


وتابع محمد فريد ، أن استنزاف الوقت في الشعارات وتضيع الفرص لن يكون في صالح أحد، لأن الطرف الآخر، قوة احتلال غاشمة، وتعول كثيرا على الانقسامات.

واستكمل محمد فريد ، أن إعادة القضية للوجهة الدولية كان من ضمن الاشياء المهمة جدا والتي تعطي إيجابية للقضية الفلسطينية على  المستوى الدولي .

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