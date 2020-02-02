عضو تنسيقية شباب الأحزاب: القضية الفلسطينية عادت للواجهة العالمية.. فيديو

قال محمد فريد عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، إن الأزمة الفلسطينية مستمرة منذ زمن ويجب أن يكون هناك دعم عربي كامل للقرار الفلسطيني .









وأضاف محمد فريد خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن أزمة خطة السلام تتمثل في المفاوضات بين الإدارة الأمريكية واسرائيل دون وجود الطرف المعني الا وهو الفلسطينيين لأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وليس أي دولة أخرى .









وأوضح محمد فريد ، أن السلطة الفلسطينية والفرقاء الفلسطينيون يجب أن يكون لديهم رؤية حقيقية وواضحة وواقعية للتحرك الى الامام .









وتابع محمد فريد ، أن استنزاف الوقت في الشعارات وتضيع الفرص لن يكون في صالح أحد، لأن الطرف الآخر، قوة احتلال غاشمة، وتعول كثيرا على الانقسامات.





واستكمل محمد فريد ، أن إعادة القضية للوجهة الدولية كان من ضمن الاشياء المهمة جدا والتي تعطي إيجابية للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي .



