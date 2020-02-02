رغم اتهامها بالسرقة.. قلبي يا قلبي لـ نانسي عجرم تحقق 1.5 مليون مشاهدة في يوم واحد

يأتي ذلك بعدما وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية "قلبي يا قلبي" الجديدة.



