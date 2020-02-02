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فن

رغم اتهامها بالسرقة.. قلبي يا قلبي لـ نانسي عجرم تحقق 1.5 مليون مشاهدة في يوم واحد

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:29 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "قلبي يا قلبي" لـ نانسي عجرم، ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" بالرغم من اتهام نانسي بسرقة اللحن.

يأتي ذلك بعدما وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية "قلبي يا قلبي" الجديدة. 

أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، والفيديو كليب من إخراج راجا نيهمي.


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