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رياضة

أخبار الأهلي .. احتجاز اللاعبين فى ملعب الجوهرة .. كهربا يحرم الفريق من الصدارة.. وقرار الكاف بشأن المباراة

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:01 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 1 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

خرج النادي الأهلي منذ قليل من ملعب الجوهرة الزرقاء بعد احتجازهم بعد إنتهاء مباراة ويتجهون حاليًا على فندق الإقامة.

تأهل فريق الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال افريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات .

حرم محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي المنضم حديثا ، فريقه من صدارة المجموعة ، بعد إهداره فرصة هدف محقق بعد مراوغة حارس مرمي الهلال السوداني والمرمي فارغ ولكن تعامل مع الكرة بشكل سيئ للغاية ، ولو كان أحرز الهدف كان الأهلى سيواجه فرق المراكز الثانية وهم ، الزمالك ، الرجاء البيضاوي ، الوداد المغربي.

فرض الأمن السوداني  كردونا امنيا علي لاعبي الاهلي بعد إنتهاء المباراة ورفض خروجهم ألا بعد خروج جماهير الهلال تحسبا لوقوع مصادمات.

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