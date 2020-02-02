طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف شمالي قطاع غزة

أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أرضا شمالي قطاع غزة بعدة صواريخ في الساعات الأولى من صباح الأحد.





وقالت إن طائرات الاحتلال أغارت بعدة صواريخ وبفارق زمني ضئيل على أرض قرب موقع للمقاومة، شمالي بلدة بيت لاهيا.





وأضافت أن ألسنة اللهب تتصاعد من مكان القصف.





ولم ترد بعد معلومات حول وجود إصابات أو خسائر.





وأوضحت أن مقاومين أطلقوا النار من سلاح متوسط تجاه طائرات الاحتلال خلال عملية القصف.





كان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن إسرائيل تعرضت مساء السبت لصاروخ انطلق من قطاع غزة.