مها المروش تخوض أولى تجاربها التلفزيونية في رحلة صعبة

تشارك الإعلامية مها المروش في أولي تجاربها التليفزيونية في مسلسل سوري يحمل اسم "رحلة صعبة " وتستعد له حاليًا في سريه تامه نظرًا للتكتم المبذول من صناع العمل بعدم الإفصاح عن تفاصيله حتى الآن من حيث النجوم وغيرهم.





قالت مها إنها تخوض حاليًا ورشة تمثيل تمهيدا للدور الذي تقوم به وهو دور فتاة ارستقراطية تغادر بلادها في ظروف غامضة وتتعرض للمشاكل بعد ملاحقة خطيبها لها وغيرها من الأحداث .





يذكر أن مها تم تكريمها مؤخرا في مهرجان " egy fashion " بمصر وحصلت علي جائزة التميز والابداع في الإعلام مع نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي.