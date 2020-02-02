النجوم والمعجبون .. سلمان خان يعتدي على أحد الجماهير.. طالب يترك امتحان الثانوية العامة من أجل نرمين الفقي.. وعمرو دياب يفقد حذاءه

مواقف غريبة وطريفة، حدثت لعدد من النجوم والفنانين، مع معجبيهم، وذلك بعد أن تحولت علاقة المحبة بينهما إلى الهوس، وتختلف ردة فعل كل نجم عن الآخر بحسب الموقف.

ويرصد «صدى البلد» في السطور التالية أغرب مواقف عدد من النجوم مع معجبيهم.

سلمان خان

ووقف سلمان خان، لإحدى المعجبات بالفعل والتقط معها صورة هي وصغيرتها، ثم انطلق بعدها إلى باب صالة الوصول، الذي تواجد عنده معجب يمسك بهاتفه لأعلى، ويحاول التقاط صورة «سيلفي» مع نجم بوليوود، الذي فقد أعصابه واعتدى على المعجب، وقام بخطف هاتفه منه.

حالة كبيرة من الجدل أثارها نجم السينما الهندية - بوليوود - «سلمان خان»، مؤخرًا، خلال تواجده في مطار الهند، إذ اصطف بجواره عدد كبير من المعجبين الذين حاولوا التقاط صور تذكارية معه.

نرمين الفقي

قبل أيام، تفاعل جمهور الفنانة نرمين الفقي مع صورها الجديدة التي نشرتها عبر تطبيق "إنستجرام"، وأعرب الجميع عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها، لكن اللافت من بين التعليقات على الصورة، تعليق إحدى المتابعات التي تفاجأت بأن أحد أقاربها ضمن المتفاعلين مع صورة «نرمين»، على الرغم من دراسته بالثانوية العامة.





وعلقت إحدى المتابعات على صورة نرمين، مشيرة إلى قريبها قائلة: «روووح ذاكر.. نرمين جميلة طبعا بس مش هتجيلك فى الجبر والهندسة الفراغية»، ليحدث بينهما نقاش كوميدي، تطور إلى إبداء الطالب رغبته في خطبة «نرمين» لإعجابه بها.





منة فضالي

تعرضت الفنانة منة فضالي لموقف غريب، حيث ظل شخص غريب يطاردها يوميا بمكان سكنها، فكتبت «منة» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «دلوقتى فى حد جالى البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبييجى كل يوم وشكل حد مسلطه عليا، حد يقولى أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنينى تحت البيت، ممكن حد يساعدنى».





مايلي سايرس

تعرضت المغنية الأمريكية "مايلي سايرس" لموقف محرج خلال خروجها من أحد الفنادق الشهيرة في مدينة برشلونة بإسبانيا، برفقة زوجها الممثل الأسترالي "ليام هيمسورث"، بعد محاولة أحد المعجبين التحرش بها.





وظهر الرجل – غير معلوم الهوية - وهو يقتحم الازدحام نحو "مايلي" من قبل جمهورها، ويشدها من رأسها كي يقبلها، فيما انتبهت "مايلي" إليه، وأبعدت نفسها قبل أن يقبلها حتى تدخل الحراس الشخصيون.





منى زكي

في 12 أبريل 2019، تفاجأت الفنانة منى زكي بملاحقة عدد من المعجبين لها في الشارع، أثناء خروجها من المسجد بعد تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود الجندي، فاضطرت للهروب منهم مسرعة نحو سيارتها.





عمرو دياب

في صيف 2017، سمح الهضبة عمرو دياب لأحد الحاضرين لحفله بالساحل الشمالي بالصعود إلى خشبة المسرح، وبعد الصعود طلب أن يلتقط صورة "سيلفي" مع الهضبة، لكن حظه السيئ وقف أمامه، بعد أن اكتشف أن مساحة الذاكرة في هاتفه غير كافية، ما جعل الجمهور يضحك بشدة على الموقف.





وفي واقعة نادرة تعود إلى سنوات كثيرة، تعرض الهضبة عمرو دياب لموقف غريب في إحدى حفلاته، إذ هاجمه المعجبون لتقبيله واحتضانه على خشبة المسرح، ما جعله يفقد حذاءه من شدة تدافع الجمهور عليه.





نانسي عجرم

أما المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فتعرضت لموقف محرج قبل 4 سنوات أثناء مشاركتها في مهرجان جرش، حيث تسلل أحد المعجبين وصعد إلى خشبة المسرح، ليقوم باحتضانها، إلا أن "البودي جارد" أنزله سريعًا.





جورج وسوف

في عام 2013، وأثناء مشاركة سلطان الطرب العربي جورج وسوف في حفل غنائي بالسويد، صعد له أحد الجمهور، وحاول تقبيل حذائه، إلا أن الحرس أبعده سريعًا.





أم كلثوم

نفس الحال حدث مع السيدة أم كلثوم، ففي عام 1967، وأثناء إحياء كوكب الشرق أم كلثوم حفلا غنائيا على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، قام أحد المعجبين بالصعود لها على المسرح وقبل قدمها، فحاولت الابتعاد عنه، فتعرقلت، فقام محمد القصبجي، وأعضاء فرقتها الموسيقية بمساعدتها على النهوض مرة أخرى.