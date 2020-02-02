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رياضة

طارق قنديل يطمئن على سلامة لاعبي الأهلي والجماهير بفندق الإقامة

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي والمصاحب بعثة الفريق في رحلة الخرطوم علي نفقته الشخصية الاطمئنان على اللاعبين.

وقام طارق قنديل برفقة محمود الخطيب رئيس النادي باستقبال الفريق في مدخل الفندق ومصافحتهم جميعًا واطمأن على سلامتهم.

كما قام قنديل بالإطمئنان على الجماهير التي حضرت المباراة .

وكان الأهلي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، عقب التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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