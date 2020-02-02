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رياضة

شطة: الأهلي مثل ليفربول.. واستمرار صالح جمعة يقتله.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:06 ص
شطة
شطة
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عمرو أبوبكر
أكد شطة، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي يسير بخطى جيدة مثل ليفربول في الدوري الإنجليزي. 

وقال شطة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يسير بخطى جيدة مثل ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يحسم الدوري حتى الآن".

وأضاف: "مندهش من موقف الأهلي مع صالح جمعة وأرفض الإبقاء عليه، واستمراره في الأهلي سيقتله لأن فايلر يرفض بقاءه".

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل الى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني في آخر جولة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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