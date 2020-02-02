في ندوة بمعرض الكتاب.. لبلبة: استفدت من نجومية عادل إمام

استضاف معرض الكتاب الفنانة لبلبة في ندوة بقاعة السينما للحديث عن أعمالها والإجابة عن أسئلة الجمهور وسط حضور كبير من الزوار.





قالت لبلبة إن والدتها السبب في تنمية موهبتها لتشجيعها على المشاركة في المسارح الفنية، لأنها لاحظت فيها حب تقليد الفنانين والغناء.





وأبدت لبلبة إعجابها بالفنان عادل إمام وبأفلامه، قائلة إنها تعلمت الكثير منه ومن أعماله، وأن هناك كيمياء تجمعهما معا، فوصفته بتوأمها، مشيرة إلى أن فيلم "خلى بالك من جيرانك" كان أول عمل يجمعهما ومن شدة نجاحه ظل فى السينما عاما كاملا، على الرغم من أنها شاركت فيه بدلا من ميرفت أمين التي رفضته بسبب المشاهد والملابس.





اختتمت حديثها بأن الزعيم عادل إمام بدأ فى تغيير أدواره إلى منطقة أخرى مثل الحب في الزنزانة وغيره، وانقطعا عن التمثيل فترة ثم التقيا في أحد المناسبات، وقال لها خسي شوية عشان هنرجع نشتغل مع بعض ثم عادوا الى العمل معا مرة أخرى من خلال فيلم عريس من جهة أمنية الذى لاقى نجاحا كبيرا.







