أحمد حسن: غلطة عمري اني سمعت كلام هاني أبوريدة

كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، عن غلطة عمره التي ارتكبها في مشواره الكروي ويتمنى التراجع عنها لو عاد به الزمن.
وقال أحمد حسن عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين ، على قناة النهار: غلطة عمري اني سمعت كلام هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ، واعتزلت كرة القدم ، للانضمام لجهاز شوقي غريب أثناء توليه قيادة منتخب مصر الأول في 2014
وأتم: "كنت قادر على الاستمرار في الملاعب ولكني غلطت غلطة عمري واعتزلت وسمعت كلام هاني أبو ريدة"
برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، و يذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء من كل أسبوع ، يترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي محمد عراقي، ويضم فريق الإعداد كلا من هاني عبد الصبور ، أحمد عبد العال، كريم فضل، وأحمد خالد.