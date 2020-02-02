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فن

بـ آيس كاب.. رانيا ملاح بإطلالة شتوية داخل سيارتها

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:18 ص
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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محمد بدران

نشرت الفنانة السورية رانيا الملاح، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت "رانيا" داخل سيارتها ترتدي بلوفر باللون الأبيض، وايس كاب أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة أنيقة ولافتة يتناسب مع جمال إطلالتها ويضيف الحيوية لها.


واعتمدت فى الماكياج على لون الكشمير للعيون الذى يبرز جمالها مع الرموش الكثيفة السوداء، ووضعت أحمر للشفاه الذى أبرز جمال أنوثتها.


يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة رانيا ملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".


ويعرض حاليا لـ رانيا ملاح، مسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.


بـ آيس كاب.. رانيا ملاح بإطلالة شتوية داخل سيارتها
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