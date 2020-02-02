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رياضة

وزير الرياضة يتابع إجراءات عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:42 ص
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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ريهام بكير
يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجراءات تأمين وعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من السودان بعد خوض مباراة الحسم أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا.


وتأهل المارد الأحمر إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع منافسه 1-1 ، ليتأهل كثاني مجموعته برصيد 11 نقطة.


وشهد اللقاء اقتحام بعض الجماهير  لملعب المباراة، ونجحت قوات الأمن في إنهاء الفوضى، وحرصت أيضا القوات الأمنية على احتجاز اللاعبين وطاقم التحكيم في الملعب حتى تم إخلاؤه من الجماهير.

ومن جانبه تواصل وزير الشباب والرياضة مع وزير الطيران بشأن ترتيبات العودة والطائرة في انتظار بعثة الأهلي في مطار الخرطوم الساعة الثالثة وعشر دقائق فجر اليوم ، مشددا على استمرار التواصل مع حسام عيسي سفير مصر بالسودان حتى تعود البعثة بسلامة الله.
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