وزير الرياضة يتابع إجراءات عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجراءات تأمين وعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من السودان بعد خوض مباراة الحسم أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا.





وتأهل المارد الأحمر إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع منافسه 1-1 ، ليتأهل كثاني مجموعته برصيد 11 نقطة.









وشهد اللقاء اقتحام بعض الجماهير لملعب المباراة، ونجحت قوات الأمن في إنهاء الفوضى، وحرصت أيضا القوات الأمنية على احتجاز اللاعبين وطاقم التحكيم في الملعب حتى تم إخلاؤه من الجماهير.



