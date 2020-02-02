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فن

داخل سيارتها.. سارة الطباخ تستعرض جمالها

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:03 ص
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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محمد بدران

نشرت المنتجة سارة الطباخ، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت "الطباخ" داخل سيارتها ترتدي جاكيت جينز بفرو، ونظارة شمس انيقة أبرزت جمالها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة أنيقة ولافتة يتناسب مع جمال إطلالتها ويضيف الحيوية لها.


يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.


ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.


كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.


واتفقت سارة الطباخ مع عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.


من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاء.


داخل سيارتها.. سارة الطباخ تستعرض جمالها
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