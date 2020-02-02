رغم مرضه الشديد.. الطبلاوي يحضر عزاء زوجته بـ أكتوبر.. صور

حضر الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب قراء القرآن الكريم ، عزاء زوجته بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، رغم مرضه الشديد.





وتوفيت زوجة الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى منزل الأسرة بمنطقة ميت عقبة فى حى العجوزة بمحافظة الجيزة، يوم الجمعة الماضي.





وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة قراء القرآن والمحفظين العامة بجمهورية مصر العربية، إن مجلس النقابة ينعي زوجة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، ويتقدمون بخالص العزاء للنقيب في وفاة زوجته.





ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب".



