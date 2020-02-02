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أخبار البلد

رغم مرضه الشديد.. الطبلاوي يحضر عزاء زوجته بـ أكتوبر.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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قسم الأخبار
حضر الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب قراء القرآن الكريم، عزاء زوجته بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، رغم مرضه الشديد. 

وتوفيت زوجة الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى منزل الأسرة بمنطقة ميت عقبة فى حى العجوزة بمحافظة الجيزة، يوم الجمعة الماضي. 

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة قراء القرآن والمحفظين العامة بجمهورية مصر العربية، إن مجلس النقابة ينعي زوجة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، ويتقدمون بخالص العزاء للنقيب في وفاة زوجته.
 

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب".

وأضاف، أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا ، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.
رغم مرضه الشديد.. الطبلاوي يحضر عزاء زوجته بـ أكتوبر.. صور
رغم مرضه الشديد.. الطبلاوي يحضر عزاء زوجته بـ أكتوبر.. صور
رغم مرضه الشديد.. الطبلاوي يحضر عزاء زوجته بـ أكتوبر.. صور
رغم مرضه الشديد.. الطبلاوي يحضر عزاء زوجته بـ أكتوبر.. صور
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